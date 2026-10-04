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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 14:59

PF diz ter conduzido 48 pessoas e apreendido R$ 769 mil por suspeita de crimes eleitorais

Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos

Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos

Reprodução/Polícia Federal/JC
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Agências
A Polícia Federal informou que, até as 11h30min deste domingo (4), conduziu 48 pessoas por suspeita de envolvimento em crimes eleitorais durante o primeiro turno das eleições. A corporação também apreendeu R$ 769,3 mil, sendo R$ 363,6 mil em dinheiro.
"Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos", diz a PF em nota.

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