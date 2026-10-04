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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 13:28

Candidato ao Senado, Milton Cardoso vota em Porto Alegre e reforça campanha sem dinheiro público

O candidato ao Senado, Milton Cardoso (PSDB), votou na Zona Sul de Porto Alegre

O candidato ao Senado, Milton Cardoso (PSDB), votou na Zona Sul de Porto Alegre

Agnês Noll/Especial/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
O candidato ao Senado Milton Cardoso (PSDB) votou neste domingo (4), por volta das 12h, no Clube Tristezense, em Porto Alegre. Antes de comparecer às urnas, Cardoso iniciou a agenda do dia com uma entrevista ao Canal Porto Alegre 24h, onde defendeu uma campanha sem recursos públicos e afirmou ser a “voz da maioria silenciosa”.

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