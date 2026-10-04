Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 13:14

Justiça Eleitoral do RS aponta para uma manhã tranquila de votações

Secretário atribui o bom fluxo do processo às medidas tomadas pela justiça eleitoral nas ultimas eleições

Secretário atribui o bom fluxo do processo às medidas tomadas pela justiça eleitoral nas ultimas eleições

Manuela Cassano/Especial/JC
Compartilhe:
Manuela Cassano
Manuela Cassano Estagiária
Na manhã deste domingo (4), o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), Daniel Wobeto, reforçou a tranquilidade do processo eleitoral nas primeiras horas de votação. Segundo divulgado, com vias de acesso em bom fluxo e sem informações de longas filas, as chuvas desta madrugada não ocasionaram grande impacto.

O secretário atribui o bom fluxo do processo às medidas tomadas pela Justiça Eleitoral nas últimas eleições.

"Modificar o fluxo dentro da seção eleitoral, garantindo que o próximo eleitor já fosse se registrando perante os mesários, enquanto o eleitor anterior vota, assim como a campanha pelo uso da cola", detalha o secretário sobre as principais melhorias.

Notícias relacionadas