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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 13:02

Rejane de Oliveira, Candidata ao governo pelo PSTU cumpre agenda neste domingo

candidata ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSTU, Rejane de Oliveira, cumpriu uma agenda de compromissos neste domingo (4)

candidata ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSTU, Rejane de Oliveira, cumpriu uma agenda de compromissos neste domingo (4)

PSTU/REPRODUÇÃO/JC
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A candidata ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSTU, Rejane de Oliveira, cumpriu uma agenda de compromissos neste domingo dividida entre encontros com a base e o comparecimento aos locais de votação. O dia da candidata começou às 8h, com um café da manhã que reuniu sua militância e apoiadores. Na sequência, a partir das 9h, Rejane reservou o período para atender e conceder entrevistas aos veículos de imprensa.

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