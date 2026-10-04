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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 13:02

Veja como foi o voto e a manhã da eleição dos candidatos ao Senado no RS

Nomes que disputam as duas vagas ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul cumpriram agendas

Nomes que disputam as duas vagas ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul cumpriram agendas

ARTE/JC
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Júlia Fernandes
Júlia Fernandes Repórter
Neste domingo, 4 de outubro, além de presidente, governador, deputado federal e estadual, os eleitores devem eleger dois senadores. No Rio Grande do Sul, oito candidatos concorrem por duas vagas ao Senado.

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