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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 12:19

Candidato ao Senado, Ubiratan Sanderson vota em Santo Ângelo

Candidato ao Senado, Ubiratan Sanderson compareceu às urnas pela manhã

Candidato ao Senado, Ubiratan Sanderson compareceu às urnas pela manhã

Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O candidato ao Senado Ubiratan Sanderson (PL) compareceu às urnas na manhã deste domingo (4), por volta das 9h, no Clube Gaúcho, em Santo Ângelo, cidade onde cresceu e que mantém como domicílio eleitoral. Na sequência, viajou a Porto Alegre, onde concederá entrevistas à imprensa e acompanhará a apuração acompanhado de aliados políticos no comitê da campanha, no bairro Menino Deus. 

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