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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 12:18

Leite diz confiar em ida de Gabriel Souza ao segundo turno durante votação em Pelotas

Leite afirmou confiar na passagem de Gabriel Souza para o segundo turno da disputa ao Palácio Piratini

Leite afirmou confiar na passagem de Gabriel Souza para o segundo turno da disputa ao Palácio Piratini

VITOR ROSA/PALACIO PIRATINI/REPRODUÇÃO
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, votou na manhã deste domingo (4), no Instituto Assis Brasil, em Pelotas, na região Sul do Estado. Durante conversa com a imprensa, Leite afirmou confiar na passagem do candidato pelo MDB Gabriel Souza para o segundo turno da disputa ao Palácio Piratini.

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