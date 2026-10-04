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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 11:46

"Propus ideias que realmente são anseios da população", destaca Renato Jaguarão

Com o mate em mãos, Renato Jaguarão demonstrou otimismo com sua campanha

Com o mate em mãos, Renato Jaguarão demonstrou otimismo com sua campanha

Artur Koch/JC
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Gustavo Marchant
Gustavo Marchant Estagiário do GeraçãoE
O candidato ao Senado pelo Cidadania, Renato Jaguarão, iniciou sua agenda por volta das 10h30 na Pucrs, onde concedeu entrevistas para diferentes veículos de comunicação. Já no começo da tarde, o cantor nativista vai até a Escola Professora Leopolda Barnewitz, na Cidade Baixa, para votar.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, o postulante ao Senado gaúcho demonstrou otimismo. "Estou muito feliz, com a esperança de que a gente vai fazer uma votação muito boa, com o apoio dos gaúchos e das gaúchas", afirmou o candidato de 57 anos.

Na sua percepção, o também poeta e compositor nascido na Fronteira do Uruguai avalia que fez uma campanha tranquila, com poucos recursos, mas impulsionada pela participação nos debates. "Hoje os gaúchos e gaúchas vão à urna para decidir o futuro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Propus ideias que realmente são anseios da população, e que possivelmente não seriam debatidas", destacou o candidato, que apoia a chapa Marcelo Maranata, do PSDB, ao Governo do Estado.

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