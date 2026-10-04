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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 11:23

Justiça Eleitoral do RS prevê totalização dos votos para 23h de domingo

Até o momento, 34 urnas foram substituídas, 100 a menos do que no mesmo horário das eleições de 2022

Até o momento, 34 urnas foram substituídas, 100 a menos do que no mesmo horário das eleições de 2022

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul prevê totalização dos votos para 23h deste domingo (4). Até o momento, 34 urnas foram substituídas, 100 a menos do que no mesmo horário da manhã naas eleições de 2022, conforme declaração do Desembargador Eleitoral Mário Guerreiro.

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