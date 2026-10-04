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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 10:41

Paulo Pimenta vota em Santa Maria acompanhado de familiares e apoiadores

O candidato chegou à Escola Estadual de Ensino Fundamental Marechal Rondon, no bairro Salgado Filho, na Zona Norte da cidade

O candidato chegou à Escola Estadual de Ensino Fundamental Marechal Rondon, no bairro Salgado Filho, na Zona Norte da cidade

DIVULGAÇÃO/JC
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Júlia Fernandes
Júlia Fernandes Repórter
Candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Paulo Pimenta votou na manhã deste domingo, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. O candidato chegou à Escola Estadual de Ensino Fundamental Marechal Rondon, no bairro Salgado Filho, na Zona Norte da cidade, e registrou o voto por volta das 8h30min.

Pimenta foi acompanhado por familiares, entre eles a esposa, Cláudia Dutra, além de apoiadores que estiveram no local durante a votação. 

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