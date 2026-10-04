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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 10:37

Maranata avalia sua campanha: "conseguimos apresentar nossas propostas"

Depois de finalizar sua rodada de entrevistas na Capital, o candidato seguirá para o município de Guaíba pata votar

Depois de finalizar sua rodada de entrevistas na Capital, o candidato seguirá para o município de Guaíba pata votar

GABRIEL PIRES/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB, Marcelo Maranata, teve um domingo de eleições focado no contato direto com a imprensa. Após iniciar o dia atendendo a veículos de comunicação, o candidato já cumpriu seus primeiros compromissos na PUCRS, onde passou pelos estúdios da Rádio Bandeirantes, da Rádio Gaúcha.

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