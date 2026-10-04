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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 11:19

Colégio Bom Conselho registra fluxo moderado e ágil nas primeiras horas da manhã

Antes das 8h, já havia cerca de 40 pessoas aguardando para votar

Antes das 8h, já havia cerca de 40 pessoas aguardando para votar

Marina Mugnol/Especial/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
As primeiras horas da manhã deste domingo (4) de eleições foram movimentadas, mas com fluxo rápido de eleitores no maior colégio eleitoral de Porto Alegre, o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, no bairro Moinhos de Vento. Antes das 8h, horário oficial de início das votações, já havia cerca de 40 pessoas aguardando a abertura dos portões. A expectativa é de, até o fim do dia, receber cerca de dez mil eleitores

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