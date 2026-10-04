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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 10:21

Manuela d’Ávila vota acompanhada da família em Porto Alegre

Manuela d´Ávila votou acompanhada do marido Duca Leindecker, da filha Laura e do ex-deputado Henrique Fontana

Manuela d´Ávila votou acompanhada do marido Duca Leindecker, da filha Laura e do ex-deputado Henrique Fontana

CLAUDIO MEDAGLIA/ESPECIAL/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A candidata ao Senado Manuela d’Ávila votou no Colégio Santa Inês, no bairro Petrópolis, às 9h12min. Acompanhada pelo marido, o músico Duca Leindecker, a filha Laura, 11 anos, e o ex-deputado federal Henrique Fontana, ela lembrou sua trajetória e exaltou a campanha que se encerra neste domingo.

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