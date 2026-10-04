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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 10:22

"A nossa expectativa é muito grande de conseguir ir para o segundo turno", afirma Gabriel Souza

Candidato ao governo do estado iniciou a agenda de domingo atendendo veículos de imprensa em Porto Alegre

Candidato ao governo do estado iniciou a agenda de domingo atendendo veículos de imprensa em Porto Alegre

Artur Koch/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O atual vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), disputa neste domingo a vaga de governador ao lado do candidato a vice Ernani Polo (PSD). Gabriel iniciou a agenda do dia da eleição visitando veículos de comunicação de Porto Alegre. Depois segue para o seu domicílio eleitoral em Tramandaí, no Litoral Norte, onde deve votar por volta das 12h.

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