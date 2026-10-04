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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 09:46

TRE-RS inicia dia de votação convocando cidadãos a realizarem o processo democrático

Maria de Lourdes reafirmou o compromisso do órgão com o processo de voto seguro dos eleitores

Maria de Lourdes reafirmou o compromisso do órgão com o processo de voto seguro dos eleitores

Manuela Cassano/Especial/JC
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Manuela Cassano
Manuela Cassano Estagiária
Na manhã deste domingo (4), a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargadora Maria de Lourdes Baccini, convocou os eleitores gaúchos a realizar o compromisso democrático com responsabilidade.

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