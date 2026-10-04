Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 09:19

Frederico Antunes, candidato ao senado pelo PSD, vota em Uruguaiana

Frederico Antunes (PSD) votou na manhã deste domingo no Colégio Metodista União, em Uruguaiana

Frederico Antunes (PSD) votou na manhã deste domingo no Colégio Metodista União, em Uruguaiana

Thiago Goulart/divulgação/JC
Compartilhe:
Júlia Fernandes
Júlia Fernandes Repórter
O candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul Frederico Antunes (PSD) votou na manhã deste domingo, por volta das 8h45min, no Colégio Metodista União, em Uruguaiana, sua cidade natal. A candidatura de Antunes integra a coligação Nosso Rio Grande Não Para, formada por MDB, PSD e Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), que tem também Germano Rigotto (MDB) como candidato ao Senado.

Após a votação, Antunes cumpre agenda com a imprensa do interior do Estado. A previsão é de que o candidato chegue a Porto Alegre por volta das 12h, onde deverá conceder entrevistas a rádios da Capital.

A partir das 17h, Antunes acompanhará a apuração dos votos. Às 19h30min, o candidato concederá uma coletiva de imprensa ao lado do candidato ao governo do Estado, Gabriel Souza (MDB), do candidato a vice-governador, Ernani Polo (PP), e de Germano Rigotto (MDB). A entrevista será realizada no Comitê Central da campanha, localizado na avenida São Pedro, na Zona Norte de Porto Alegre.

Notícias relacionadas