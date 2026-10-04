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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 09:13

'Estamos muito otimistas de que venceremos hoje', diz Van Hattem

Candidato ao Senado conversou com o JC na saída de um café da manhã no comitê de Luciano Zucco (PL)

Candidato ao Senado conversou com o JC na saída de um café da manhã no comitê de Luciano Zucco (PL)

Tânia Meinerz/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Candidato ao Senado pelo Novo, Marcel van Hattem começou este domingo (4) de eleição afirmando estar "muito otimista" com a possibilidade de vitória. O deputado federal conversou com o Jornal do Comércio na saída de um café da manhã no comitê do candidato ao governo do Estado Luciano Zucco (PL), em Porto Alegre. Antes de votar, às 10h30, no Grêmio Náutico União, Van Hattem ainda acompanha Zucco até a urna.

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