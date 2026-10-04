Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 08:55

Juliana inicia dia com café da manhã com apoiadores

Juliana Brizola participou de café da manhã com apoiadores

Juliana Brizola participou de café da manhã com apoiadores

Nathan Lemos/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
A candidata Juliana Brizola (PDT) iniciou o dia da eleição com um café da manhã no Chalé da Praça XV, no centro de Porto Alegre, onde se reuniu com os membros da chapa majoritária e outros apoiadores – como o vice Edegar Pretto (PT), a candidata ao Senado Manuela d'Ávila (PSOL), e os ex-governadores Tarso Genro (PT) e Olívio Dutra (PT).

Notícias relacionadas