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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 08:32

"Nos preparamos para uma campanha de dois turnos", diz Zucco

Candidato ao governo do RS Luciano Zucco (PL)

Candidato ao governo do RS Luciano Zucco (PL)

Tânia Meinerz/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O candidato do PL ao governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, comentou neste domingo (4) de primeiro turno das eleições de 2026 o resultado da pesquisa Quaest de ontem, que apontou para a possibilidade de uma vitória sua nesta primeira etapa. Conforme Zucco, sua equipe se preparou para ir ao segundo turno.

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