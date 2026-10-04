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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 08:00

Eleitores encontram dificuldade para localizar seções na PUC antes do início da votação

Alguns eleitores que anteriormente votavam no 11 passaram para a 50, enquanto a 50 passou a funcionar como 11

Alguns eleitores que anteriormente votavam no 11 passaram para a 50, enquanto a 50 passou a funcionar como 11

Alessandra Xavier/Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Atualizado às 9h03min

Eleitores começaram a chegar por volta de 7h à Pucrs, em Porto Alegre, na manhã deste domingo (4), antes do início da votação, programada para as 8h. Parte do público encontrou dificuldade para localizar as seções eleitorais após mudanças nos prédios de votação.

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