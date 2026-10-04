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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 06:57

Cerca de 158,7 milhões de eleitores vão às urnas em todo o País

Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, será no dia 25 de outubro

Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, será no dia 25 de outubro

Fernando Frazão/Agência Brasil
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Agências
Os brasileiros vão às urnas neste domingo (4) para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais. Cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar, segundo a Justiça Eleitoral.

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