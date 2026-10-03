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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 18:41

No último dia de campanha, candidatos ao Governo priorizam corpo a corpo na Região Metropolitana

Tempo bom levou postulantes às ruas em Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Gravataí; Campanha nas ruas estão liberadas até às 22h

Tempo bom levou postulantes às ruas em Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Gravataí; Campanha nas ruas estão liberadas até às 22h

montagem com fotos de Arthur Vargas, Fernando dos Santos, Lu Freitas e Mateus Raugust/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Neste último dia de campanha, sábado (3), os candidatos ao governo do Estado priorizaram atividades corpo a corpo, em passeatas e carreatas em Porto Alegre e região metropolitana. Os postulantes a cargos eletivos têm até às 22h de hoje para realizar propaganda eleitoral nas ruas. O tempo bom da reta final ajudou a levar apoiadores e lideranças às agendas de campanha.

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