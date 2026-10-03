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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 16:40

e-Título registra mais de 200 mil downloads no RS nos últimos três dias

Estado já ultrapassa marca de 6 milhões de downloads da ferramenta

Estado já ultrapassa marca de 6 milhões de downloads da ferramenta

TSE/divulgação/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Os gaúchos já estão se preparando para as eleições de domingo (4). Resultado disso é a marca de mais de 200 mil downloads do aplicativo e-Título realizados nos últimos três dias no Rio Grande do Sul. Ao todo, o Estado já computa 6.173.798 downloads da ferramenta, que pode ser usada para como documento único nas urnas.

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