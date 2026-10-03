TRE-RS emite zerésima de sistema que processa resultado das eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) realizou neste sábado (3) a cerimônia pública de emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT). O SISTOT é o sistema responsável por receber e processar os boletins de urna e gerenciar a totalização dos votos. O procedimento comprova a inexistência de votos pré-computados no banco de dados do sistema de totalização antes do início do recebimento e do processamento dos resultados da votação.
A ação faz parte do cronograma de fiscalização dos sistemas eleitorais, que consiste em uma série de testes e verificações que buscam assegurar a transparência do processo eleitoral e apontam que os sistemas usados na eleição são seguros. Desta forma, a zerésima atua como uma espécie de ‘marco zero’ das eleições, comprovando que não há votos para nenhum candidato na base de dados da Justiça Eleitoral antes do início do pleito.
O Presidente da Comissão Apuradora das Eleições de 2026, desembargador Antônio Maria de Freitas Iserhard, afirmou que o procedimento se consagra como mais um estágio das ações que visam fortalecer a confiança do eleitor no processo eleitoral. “Estamos com a urna eletrônica há 30 anos, de modo que já foram realizados 16 pleitos nela. E apesar de alegações que às vezes ocorrem, as urnas são confiáveis e é isso que buscamos mostrar aqui”, declarou ao Jornal do Comércio.
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