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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 12:18

Votos para o Senado exigem atenção redobrada do eleitor

Votos para o Senado exigem atenção redobrada do eleitor

Votos para o Senado exigem atenção redobrada do eleitor

Agência Brasil
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Agências

Há um voto que precisa de especial atenção dos eleitores: o voto para senador. Diferentemente dos demais cargos, será necessário votar duas vezes. Além disso, não será possível optar pelo voto de legenda, no qual se digita apenas o número do partido.

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