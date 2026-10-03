Votos para o Senado exigem atenção redobrada do eleitor

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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 12:18
Votos para o Senado exigem atenção redobrada do eleitorAgência Brasil
Há um voto que precisa de especial atenção dos eleitores: o voto para senador. Diferentemente dos demais cargos, será necessário votar duas vezes. Além disso, não será possível optar pelo voto de legenda, no qual se digita apenas o número do partido.