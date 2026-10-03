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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 10:34

TRE-RS garante votação estável em caso de temporais nas eleições 2026

Teles afirma que tribunal dispõe de um estoque de equipamentos considerado compatível com as necessidades do pleito e está preparado para eventuais emergências climáticas

Teles afirma que tribunal dispõe de um estoque de equipamentos considerado compatível com as necessidades do pleito e está preparado para eventuais emergências climáticas

Guilherme Lund/Divulgação/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
Diante dos alertas da Defesa Civil sobre a possibilidade de temporais durante as eleições gerais de 2026 neste domingo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) mantém um plano de contingência e um acervo de urnas eletrônicas de reserva para assegurar a continuidade da votação em caso de ocorrências provocadas pelo mau tempo.

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