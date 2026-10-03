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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 09:10

Eleição renova dois terços do Senado e tem disputa embolada em 24 Estados e no DF

Corrida pelo Senado está em aberto em grande parte do País

Corrida pelo Senado está em aberto em grande parte do País

Leonardo Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A disputa por dois terços das cadeiras do Senado chega a este domingo, 4, aberta em 24 estados e no Distrito Federal, com pesquisas de intenção de voto mostrando uma corrida acirrada entre nomes ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são da Agência Estado.

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