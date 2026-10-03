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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 08:31

Presidente do TSE fará pronunciamento no rádio e na TV neste sábado

Presidente do TSE fará pronunciamento no rádio e na TV neste sábado

Presidente do TSE fará pronunciamento no rádio e na TV neste sábado

Agência Brasil
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Agências

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, fará um pronunciamento em cadeia de rádio e TV neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições.

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