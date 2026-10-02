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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 11:40

Urnas eletrônicas são distribuídas em seções eleitorais do Rio Grande do Sul

Empresa contratata pelo TRE/RS realizou a entrega das urnas eletrônicas no prédio 50 da Pucrs

Empresa contratata pelo TRE/RS realizou a entrega das urnas eletrônicas no prédio 50 da Pucrs

Nathan Lemos/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
As urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação de domingo (4) em Porto Alegre começaram a ser distribuídas nesta sexta-feira (4) nos locais de votação. Os equipamentos foram retirados do depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS), na rua Castro Alves, 99, no bairro Niterói, em Canoas, por volta das 7h. O trabalho terá continuidade no sábado. No Rio Grande do Sul, são 8.526.23 eleitores. No Brasil, 158,7 milhões poderão votar no domingo das 8h às 17h.

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