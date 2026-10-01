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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 20:51

TV Globo cancela debate com candidatos à presidência nesta quinta-feira

Cancelamento ocorreu após a desistência dos principais candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

Cancelamento ocorreu após a desistência dos principais candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

Fernando Frazão/Agência Brasil
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A TV Globo cancelou o debate entre candidatos à Presidência que seria realizado na noite desta quinta-feira (1º), após as desistências de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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