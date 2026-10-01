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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 21:38

PF marca para próxima semana depoimentos de Galípolo, Campos Neto e Esteves sobre Banco Master

PF havia intimado os envolvidos a depor ainda em agosto, mas não havia marcado datas para isso acontecer

PF havia intimado os envolvidos a depor ainda em agosto, mas não havia marcado datas para isso acontecer

Valter Campanato/Agência Brasil/JC
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Agências
A Polícia Federal agendou para a próxima semana os depoimentos do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, de seu antecessor no cargo, Roberto Campos Neto (2019-2024), e do dono do BTG Pactual, André Esteves, como testemunhas no inquérito sobre a fiscalização do Banco Master, de Daniel Vorcaro.
Eles haviam sido intimados em agosto para falar sobre o caso, mas a PF ainda não havia marcado datas para isso acontecer.

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