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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 19:59

Flávio Bolsonaro informa que não irá comparecer ao debate da Globo

Candidato citou 'censura' do TSE em anúncio

Candidato citou 'censura' do TSE em anúncio

Geraldo Magela/Agência Senado/Divulgação/JC
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O senador e candidato à presidência da república Flávio Bolsonaro (PL) decidiu não participar do debate promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (1º). É o último confronto entre os candidatos antes do primeiro turno das eleições, no domingo (4).

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