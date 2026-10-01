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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:47

TRE-RS realiza auditorias finais no sistema eletrônico de votação

As últimas etapas são os testes de integridade das urnas e a emissão da zerésima do sistema de totalização da Justiça Eleitoral

As últimas etapas são os testes de integridade das urnas e a emissão da zerésima do sistema de totalização da Justiça Eleitoral

Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Neste sábado (03), dia que antecede o pleito, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul realiza a Cerimônia de Definição de Urnas para o Teste de Integridade e a Emissão da Zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot). As etapas são as auditorias finais antes do pleito e são consideradas fundamentais para a transparência e auditoria do sistema de votação.

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