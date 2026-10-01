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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 17:24

AGU pede investigação sobre possível financiamento dos EUA a ataques ao STF

Segundo reportagem do The Guardian, governo Trump teria destinado R$ 5 milhões a grupos contrários à corte

Segundo reportagem do The Guardian, governo Trump teria destinado R$ 5 milhões a grupos contrários à corte

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu investigações ao MPF (Ministério Público Federal) acerca de possíveis financiamentos do governo de Donald Trump a grupos e organizações para atacar instituições brasileiras, como o STF (Supremo Tribunal Federal).
Segundo o órgão, a iniciativa surgiu a partir de reportagem da quarta-feira (30) do jornal britânico The Guardian, segundo a qual o Departamento de Estado norte-americano teria repassado US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões), oriundos do Human Rights and Democracy Fund, ao programa "Countering Lawfare and Censorship in Brazil" (Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil).

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