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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 15:29

Lei Seca: confira onde haverá restrição a bebidas nas eleições 2026

Lei Seca: confira onde haverá restrição a bebidas nas eleições 2026

Lei Seca: confira onde haverá restrição a bebidas nas eleições 2026

Agência Brasil
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Agências
Pelo menos 12 estados terão restrição de venda de bebida alcoólica no primeiro turno das eleições gerais, que ocorrem neste domingo (4). Alguns também já estenderam a proibição a um possível segundo turno.

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