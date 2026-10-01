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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 14:43

Presidenciáveis fazem última aparição no horário eleitoral do primeiro turno

Os candidatos à presidência da República no último dia da veiculação da propaganda eleitoral gratuita na televisão, no primeiro turno das eleições de 2026

Os candidatos à presidência da República no último dia da veiculação da propaganda eleitoral gratuita na televisão, no primeiro turno das eleições de 2026

TÂNIA MEINERZ/REPRODUÇÃO E MONTAGEM/JC
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Marcus Meneghetti
Os candidatos à presidência da República fazem sua última aparição no horário eleitoral gratuito nesta quinta-feira (1), quando termina a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão no primeiro turno das eleições de 2026. Os principais presidenciáveis utilizaram estratégias diferentes no último recado antes dos eleitores irem às urnas neste domingo (4).

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