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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 07:00

Minuto a minuto: cobertura das eleições para presidente, governador, deputado e senador

Acompanhe as principais notícias das eleições no RS e no Brasil

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7h - Cerca de 158,7 milhões de eleitores vão às urnas em todo o País neste domingo (4) para eleger deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República.

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