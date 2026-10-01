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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 20:09

Vereador Giovane Byl deve ser investigado pela Comissão de Ética da Câmara e pode perder o mandato

O parlamentar está preso preventivamente e é suspeito na operação que investiga o desvio de mais de R$ 2 milhões em emendas destinadas à saúde da Capital

O parlamentar está preso preventivamente e é suspeito na operação que investiga o desvio de mais de R$ 2 milhões em emendas destinadas à saúde da Capital

Mariana Tavares/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A bancada do PSOL da Câmara de Porto Alegre protocolou na última terça-feira (29) um pedido de investigação do vereador Giovane Byl na Comissão de Ética da Casa. Caso comprovada uma eventual quebra de decoro, o parlamentar pode perder o seu mandato. O documento também solicita o afastamento de Byl do cargo de vice-presidente da Mesa Diretora.

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