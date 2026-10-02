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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 00:25

Mais de 8 milhões de gaúchos podem ir às urnas neste domingo (4)

Urna eletrônica

Urna eletrônica

/Evaristo Sa/AFP/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O Rio Grande do Sul tem um total de 8.526.233 eleitores aptos a votar e que poderão ir às urnas entre 8h e 17h deste domingo (4), data do primeiro turno das eleições de 2026, para computar votos a presidente da República, governador do Estado, deputados federal e estadual e dois votos para senador. No Brasil, são 158,7 milhões eleitores.

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