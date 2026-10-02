Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 00:25

Eleitores já podem preparar colinha de papel para o dia da eleição

Uso do recurso visa a diminuição de filas no momento da votação

Uso do recurso visa a diminuição de filas no momento da votação

Paulo Pinto/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Amanda Schultz
Amanda Schultz
A menos de duas semanas do primeiro turno das eleições, os eleitores já podem se preparar para o dia do pleito. Uma das formas de se organizar é fazendo a colinha em papel com os números dos candidatos.

Notícias relacionadas