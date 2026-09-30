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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 23:11

Candidatos usam tom emotivo na última aparição na propaganda de rádio e TV

Candidatos ao governo do Rio Grande do Sul fizeram a última aparição no horário eleitoral gratuito nesta quarta-feira (30)

Candidatos ao governo do Rio Grande do Sul fizeram a última aparição no horário eleitoral gratuito nesta quarta-feira (30)

Reprodução/Tânia Meinerz/JC
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Marcus Meneghetti
Esta quarta-feira (30) foi o último dia da propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão para os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Os postulantes ao Palácio Piratini aproveitaram seus últimos minutos nas emissoras para recapitular de maneira emotiva a trajetória de campanha, agradecer os apoiadores e, claro, pedir o voto dos eleitores. O horário eleitoral gratuito termina amanhã (1) com a propaganda dos candidatos à presidência da República. A campanha presencial prossegue até as 22h de sábado (3).

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