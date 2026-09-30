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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 21:47

Flávio Bolsonaro pede suspeição de Dino em casos sobre eleições, Lula e o próprio senador

Advogados de Flávio afirmam haver relação de amizade íntima há cerca de três décadas entre Dino e Lula

Advogados de Flávio afirmam haver relação de amizade íntima há cerca de três décadas entre Dino e Lula

Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira (30) ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, a suspeição de Flávio Dino para tratar de processos relativos ao candidato à Presidência, e também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à disputa presidencial.
No pedido, os advogados do congressista afirmam haver relação de amizade íntima há cerca de três décadas entre Dino e o petista.

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