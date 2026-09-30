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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 21:20

Defesa de Vorcaro diz que conversas com 'A Turma' eram desabafos de indignação

Polícia Federal também detectou que o grupo obteve informações de processos sigilosos

Polícia Federal também detectou que o grupo obteve informações de processos sigilosos

Reprodução/Polícia Federal/JC
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Agências
A defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master, relacionou falas encontradas no celular do ex-banqueiro investigadas pela Polícia Federal como possíveis ameaças a inimigos como "desabafos, oriundos de recortes maliciosos de mensagens privadas".
A afirmação foi feita, por meio de nota, após o ex-banqueiro prestar depoimento de cerca de duas horas à Polícia Federal, nesta quarta-feira (30), de forma virtual. Vorcaro foi ouvido no inquérito sobre "A Turma", grupo que seria utilizado para intimidar pessoas consideradas adversárias do banco.
"Foi irrefutavelmente esclarecido que o investigado jamais praticou, determinou ou se envolveu em qualquer ato de violência, intimidação, perseguição ou ameaça contra quem quer que seja", diz o comunicado.

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