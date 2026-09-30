Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 18:50

Dino determina inquérito da PF sobre ataques a imagens religiosas após casos envolvendo Nossa Senhora

Ministro citou casos de vandalismo envolvendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida

Ministro citou casos de vandalismo envolvendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida

Andressa Anholete/SCO/STF/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) para investigar o que chamou de "onda de ataques nos últimos meses contra imagens religiosas".
A decisão do ministro ocorre no momento em que a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) tenta reduzir os impactos da disseminação de uma notícia falsa que o acusa de querer retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Notícias relacionadas