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CapaPolíticaJustiça

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 18:42

TSE tem 3 votos a 1 para manter derrubada de notícia falsa sobre Flávio Bolsonaro e Nossa Senhora

Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli votaram a favor da manutenção da suspensão; Villas Bôas Cueva abriu divergência

Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli votaram a favor da manutenção da suspensão; Villas Bôas Cueva abriu divergência

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Agências
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem três votos a um para manter a decisão do ministro André Mendonça, vice-presidente da Corte Eleitoral, que derrubou publicações nas redes sociais com a notícia falsa de que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) iria retirar o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.
O primeiro a votar foi o próprio Mendonça. O magistrado disse que as ordens de remoção de conteúdo "não constituem censura prévia", nem violação à liberdade religiosa. Também afirma que suas decisões não englobam críticas e opiniões sobre questões alheias à notícia falsa. "Em caso de dúvida razoável quanto à equivalência substancial de determinada publicação, a preservação da liberdade de expressão recomenda a manutenção do conteúdo."

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