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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 16:55

Vorcaro organizou almoço para Moraes, indicam mensagens

Supremo ainda avalia se abrirá uma investigação sobre o ministro com base nesse documento

Supremo ainda avalia se abrirá uma investigação sobre o ministro com base nesse documento

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostram detalhes do almoço que o ex-banqueiro organizou no fim de 2023 para o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em Campos do Jordão (SP), com um menu exclusivo e vinhos de "safras antigas e boas".
O próprio Vorcaro não esteve no local e pediu ao chef José Maria Meira que evitasse citar o seu nome para "não constranger o convidado principal". Depois, demonstrou irritação quando soube que o responsável pelo almoço tirou fotos com Moraes e anotou o contato dele no celular.

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