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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 16:19

Transporte público de Porto Alegre terá passe livre no dia da eleição

No caso de segundo turno a gratuidade também será garantida

No caso de segundo turno a gratuidade também será garantida

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
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O transporte público de Porto Alegre terá passe livre neste domingo (4), data do primeiro turno das eleições. Caso haja segundo turno, o transporte coletivo também terá passe livre na data da votação.

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