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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 14:02

Se eleito, Flávio planeja implementar no Itamaraty reforma importada do governo Trump

Existe grande insatisfação no Itamaraty em relação à lentidão das promoções e à falta de perspectivas para ascensão na carreira

Existe grande insatisfação no Itamaraty em relação à lentidão das promoções e à falta de perspectivas para ascensão na carreira

Pablo PORCIUNCULA/AFP/JC
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) planeja implementar o modelo do secretário de Estado americano, Marco Rubio, no Itamaraty, caso vença a eleição. Essa é a ideia que Marcos Degaut, braço-direito do ex-deputado Eduardo Bolsonaro em política externa, vem passando em reuniões fechadas com diplomatas e formuladores em que descreve propostas da campanha.
Nas conversas, Degaut disse, referindo-se a "nosso projeto", que a meta é implementar o "Marco Rubio overhaul" (reforma do Marco Rubio), uma ampla reestruturação das carreiras no Itamaraty. Os diplomatas passariam a estar focados em regiões geográficas e temas específicos e teriam de cumprir metas de exportação, investimentos e inserção comercial, entre outras. Haveria também uma reforma total do sistema de promoções, fonte de insatisfação disseminada no Itamaraty hoje.

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