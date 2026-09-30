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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 13:16

Lula afirma ter dito a Trump para não se meter nas eleições no Brasil

O petista também criticou o que considera ser um "complexo de vira-latas" que existe em alguns países da América Latina

O petista também criticou o que considera ser um "complexo de vira-latas" que existe em alguns países da América Latina

Jim Watson/AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (30) que tem uma "boa relação" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que já alertou ao mandatário americano para "não se meter" nas eleições brasileiras deste ano. As declarações foram feitas durante entrevista a youtubers progressistas exibida no canal do Youtube Cosmo Política.

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