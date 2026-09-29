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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 22:42

Candidatos ao governo gaúcho participam de penúltimo debate antes do primeiro turno

Debate é organizado pela RBS TV

Debate é organizado pela RBS TV

Reprodução/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Quatro candidatos ao governo do Rio Grande do Sul participam na noite desta terça-feira (29) do penúltimo debate eleitoral antes do primeiro turno, marcado para o domingo (4). Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) estão presentes para debater propostas no evento organizado pela RBS TV.

O debate é divido em quatro blocos. O primeiro e o terceiro são de perguntas entre os candidatos com tema livre. O segundo e o quarto são de perguntas sobre temas definidos por sorteio. O embate teve início por volta às 22h15 e está previsto para se estender até 0h15.

Após este debate, os candidatos ainda se enfrentarão nesta quarta-feira (30), às 13h, em novo embate promovido pela Rádio Guaíba.

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